Juventus | Tonali obiettivo primario
Sandro Tonali continua a essere il grande desiderio della Juventus per il centrocampo del futuro. Il 25enne ex Milan, protagonista assoluto al Newcastle United con prestazioni di alto livello in Premier League e in Nazionale, rappresenta il profilo perfetto per Luciano Spalletti: equilibrio, inserimenti, leadership e qualità italiana in un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Tonali Juventus, l’obiettivo dei bianconeri rinnova col Newcastle? Arriva l’annuncio sul futuro del centrocampista: importantissime novità
Leggi anche: Tonali dopo Moldavia Italia: «È stato difficile anche se siamo più forti, dovevamo sbloccarla prima. Sulla contestazione dei tifosi…». Cosa ha detto l’obiettivo della Juventus
5 IN & 4 OUT! Tutti i nomi caldi per il calciomercato di gennaio della Juventus; Juventus, si accende il mercato: il sogno a centrocampo; Juventus si accende il mercato di gennaio | il sogno a centrocampo non è proibito I bianconeri studiano la mossa vincente | una contropartita per il colpo.
Tonali: il sogno della Juventus - In queste ore il tema Tonali è molto ricercato online, posizionandosi ai vertici delle tendenze sui ... abruzzonews24.com
La Juventus non si arrende: Sandro Tonali resta un obiettivo concreto - La Juventus non si arrende: Sandro Tonali resta un obiettivo concreto La Juventus non molla la pista Sandro Tonali. tuttojuve.com
Gazzetta - Juventus, la lista di Comolli per Spalletti: il sogno Tonali, l'occasione Frattesi e un suggerimento dall'algoritmo - C'è una lista precisa di obiettivi sul mercato per il presente e per il futuro della Juventus. msn.com
Attenzione a Sandro Tonali: il centrocampista apre al ritorno in Serie A Secondo Gazzetta.it, l'affare che porterebbe all'ex Milan resta decisamente complicato, ma la Juventus potrebbe intavolare una trattativa per strappare il classe 2000 in prestito con ob - facebook.com facebook
(Gds) "Anche con Spalletti il sogno di mercato della Juventus è Tonali, occhio a David come contropartita.." ow.ly/b2TL50XO6HH x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.