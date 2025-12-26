Juventus | Tonali obiettivo primario

Sandro Tonali continua a essere il grande desiderio della Juventus per il centrocampo del futuro. Il 25enne ex Milan, protagonista assoluto al Newcastle United con prestazioni di alto livello in Premier League e in Nazionale, rappresenta il profilo perfetto per Luciano Spalletti: equilibrio, inserimenti, leadership e qualità italiana in un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

