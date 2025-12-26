Juventus | Tonali è il desiderio principale
Il nome che accende il mercato Juventus in vista della sessione invernale è sempre lo stesso: Sandro Tonali. Il centrocampista azzurro, 25 anni e colonna del Newcastle United, rappresenta il profilo ideale per Luciano Spalletti, che lo considera l’elemento capace di dare equilibrio, intensità e qualità italiana a una mediana L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Juventus, Moretto “Juventus ancora su Tonali”
Leggi anche: Juventus, Albanese “La Juventus vuole Tonali”
La Juventus non si arrende: Sandro Tonali resta un obiettivo concreto - La Juventus non si arrende: Sandro Tonali resta un obiettivo concreto La Juventus non molla la pista Sandro Tonali. tuttojuve.com
Juventus, Romano: ‘Anche con Comolli, Tonali resta il sogno bianconero’ - Da settimane il nome di Sandro Tonali circola con insistenza negli ambienti bianconeri, e adesso arriva anche una conferma autorevole. it.blastingnews.com
Juventus, si insiste per Tonali: possibile scambio con Douglas Luiz - La Juventus si prepara a un mercato estivo all’insegna del rinnovamento, con l’intenzione di aumentare il numero di calciatori italiani in rosa. it.blastingnews.com
NEW CONFIRMED TRANSFERS AND RUMOURS WINTER 2026??BAHOYA TO ARSENAL,DESIRE DOUE TO MAN CITY
Comolli la scorsa estate voleva provare in ogni modo a portare Tonali alla Juventus. Non è stato possibile. Non sarà possibile, da quanto mi risulta, a gennaio. La Juve manterrà Tonali sulla propria lista. Ma il Newcastle non è una squadra che vende facilment x.com
Attenzione a Sandro Tonali: il centrocampista apre al ritorno in Serie A Secondo Gazzetta.it, l'affare che porterebbe all'ex Milan resta decisamente complicato, ma la Juventus potrebbe intavolare una trattativa per strappare il classe 2000 in prestito con ob - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.