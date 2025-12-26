Juventus | Tonali è il desiderio principale

Il nome che accende il mercato Juventus in vista della sessione invernale è sempre lo stesso: Sandro Tonali. Il centrocampista azzurro, 25 anni e colonna del Newcastle United, rappresenta il profilo ideale per Luciano Spalletti, che lo considera l’elemento capace di dare equilibrio, intensità e qualità italiana a una mediana L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

