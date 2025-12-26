Il centrocampista francese conferma di voler rimanere alla Juventus Nessuno scambio con Frattesi. Come già raccontato in passato, a Torino non è mai stata considerata un’operazione che vedesse il coinvolgimento di Thuram. Il centrocampista francese vuole infetti proseguire la sua avventura a Torino, anche se l’argomento rinnovo non è stato toccato. Il transalpino, ex Nizza, ritiene infatti adeguato il suo stipendio e solo più avanti potrebbe essere eventualmente coinvolto in dei discorsi riguardanti il suo futuro. Le dichiarazioni di Thuram. “Per me la Juve è il miglior club in Italia, uno dei migliori al mondo, la Juventus è come sei dentro la vita, quando sei qui ti devi comportare in una certa maniera, devi dormire Juventus, mangiare Juventus, qui ti alleni non come agli altri club”, le dichiarazioni a Dazn del centrocampista bianconero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Juventus, Thuram conferma tutto: nessuno scambio con l'Inter

