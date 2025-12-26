Juventus Schira Milik ritorna al centro dell’attacco
Milik avanza nelle gerarchie Niccolò Schira sostiene che l’infortunio di Vlahovic potrebbe aver aperto nuovi spazi per il rientrante Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco piace molto a Spalletti, ma le riflessioni sul mercato “ La strategia della Juventus sul mercato è piuttosto chiara: c’è il centrocampista nella testa di Luciano Spalletti, che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Juventus Torino Under 17 LIVE: le formazioni ufficiali del Derby. Rostagno e Mosca dal 1?, confermato Paonessa al centro dell’attacco
Leggi anche: Juventus, chi si rivede! Milik riappare... al fianco di Alcaraz
Juventus | Milik il ritorno del bomber; Juventus-Roma: Milik torna tra i convocati; Juventus: Milik torna dal calvario; Juventus, i convocati di Spalletti in vista della Roma: torna Bremer, fuori Cabal.
Juve, Schira: 'Milik desaparecido dallo stipendio da 1,8 milioni di euro a stagione' - Nelle scorse ore il giornalista sportivo Nicolò Schira ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube, sottolineando come Arkadiusz Milik sia ormai un desaparecido alla Juventus, pagato lautamente ... it.blastingnews.com
Juventus, Milik rinnova fino al 2027: è ufficiale - Non gioca una partita ufficiale con la Juventus dal 25 maggio 2024, quando dall’altra parte del campo c’era il Monza di Raffaele Palladino. gianlucadimarzio.com
Juventus, Milik felice per il rinnovo: "Il viaggio continua" - Arek Milik torna a parlare, dopo il rinnovo con la Juventus, che questa mattina ha annunciato il prolungamento del contratto dell'attaccante polacco fino al 30 giugno 2027 (una mossa, come vi abbiamo ... calciomercato.com
Milan, Schira: "No allo scambio Ricci-Gatti: proposti altri due giocatori alla Juventus" https://www.calciostyle.it/calciomercato/milan-schira-no-allo-scambio-ricci-gatti-proposti-altri-due-giocatori-alla-juventusfsp_sid=1795858 di Virgilio Covelli facebook
Francisco #Conceicao salterà la gara tra Pisa e #Juventus x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.