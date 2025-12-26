Niccolò Schiraha parlato della pista di mercato che potrebbe portare Lorenzo Lucca alla Juventus nel mercato di Gennaio. I rinforzi di Gennaio Per il mercato invernale, gli obiettivi principali sono un terzino destro (dato che João Mário non convince appieno) e un vice Kenan Y?ld?z. Domenica scorsa la Juventus ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Schira “Incontro tra l’agente di Lucca e la Juve”

Leggi anche: Juventus, Schira: “Contatti tra l’agente di Frattesi e la Juve”

Leggi anche: Lucca potrebbe andare alla Juventus in prestito oneroso. Incontro tra il club e l’agente Beppe Riso

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Lucca potrebbe andare alla Juventus in prestito oneroso Incontro tra il club e l’agente Beppe Riso.

Juventus, finito l'incontro Comolli-Spalletti. E intanto Modesto ha visto Palladino - Arrivano aggiornamenti importanti da Sky Sport relativi alla panchina della Juventus, che ha esonerato ieri Igor Tudor. tuttomercatoweb.com

Juventus, previsto un incontro tra Spalletti e Comolli per trovare un’intesa - Se l’incontro tra Spalletti e Comolli dovesse portare a un’intesa definitiva, la Juventus potrebbe annunciare a breve il nuovo allenatore, aprendo così ufficialmente una nuova era. it.blastingnews.com

Juventus, il primo incontro di Spalletti con Perin è già virale: "Tutto bene? Dipende da voi" - Nel giorno dell'annuncio ufficiale come nuovo allenatore della Juventus, Luciano Spalletti ha già avuto modo di approcciarsi in maniera concreta col mondo bianconero. tuttomercatoweb.com

Milan, Schira: "No allo scambio Ricci-Gatti: proposti altri due giocatori alla Juventus" https://www.calciostyle.it/calciomercato/milan-schira-no-allo-scambio-ricci-gatti-proposti-altri-due-giocatori-alla-juventusfsp_sid=1795858 di Virgilio Covelli - facebook.com facebook

Francisco #Conceicao salterà la gara tra Pisa e #Juventus x.com