Possibile ritorno di Chiesa in Serie A? L’ex bianconero Federico Chiesa sta vivendo un momento complicato ad Anfield e l’Inter sembra pronta ad approfittare dell’opportunità. Nelle ultime ore sono circolate voci che lo riportano in Italia, con l’Inter indicata come possibile destinazione già a gennaio. I nerazzurri, alle prese con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Musmara “Contatti in corso tra l’Inter e Chiesa”

Leggi anche: Maxwell, contatti in corso tra l’ex Inter e l’Ajax per un ruolo in dirigenza: è sfida al figlio di Cruijff!

Leggi anche: Juventus, contatti avviato per Frattesi: l’Inter fissa il prezzo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Moretto: “Contatti tra la Juventus e Schlager. L’idea è quella di…”.

Juventus, contatti in corso con il Lille per Zhegrova: accordo raggiunto con il giocatore - Sono ore caldissime per la Juventus, impegnata su più fronti in un mercato che si preannuncia ricco di colpi di scena e di incastri ancora da sistemare. it.blastingnews.com

Juventus, previsti nuovi contatti con David: valutazione in corso tra la dirigenza e Tudor - La Juventus lavora per David Le parole di Agresti confermano come la Juventus abbia intensificato i contatti con l'entourage di David nelle ultime settimane, gettando le basi per un possibile accordo. it.blastingnews.com

Calciomercato Juventus News/ Lucas Vazquez, contatti in corso. PSG interessato a Thuram (19 luglio 2025) - Il club di Parigi ci prova per il centrocampista (19 luglio 2025) Il calciomercato Juventus si sta pian piano ... ilsussidiario.net

Frattesi si vede già bianconero e ha capito che la sua avventura all’Inter è alla fine. Valutazione dell’Inter tra i 30/35 mln. la Juventus propone un prestito molto oneroso con diritto di riscatto che sa di promessa per il futuro. Un obbligo mascherato. [Guarro - facebook.com facebook