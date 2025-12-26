Juventus l’Inter ci prova per Federico Chiesa

La situazione di Chiesa L’ex bianconero Federico Chiesa sta vivendo un momento complicato ad Anfield e l’Inter sembra pronta ad approfittare dell’opportunità. L’attaccante italiano, arrivato la scorsa estate al Liverpool con grandi aspettative, ha trovato pochissimo spazio nelle gerarchie di Arne Slot e, secondo fonti vicine al giocatore, sarebbe piuttosto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

