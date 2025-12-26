Juventus | il punto sui giocatori in prestito

Juventus, mercato e Ligue 1: l’arrivo di Damien Comolli accende l’interesse per i talenti francesi - Juventus, mercato e Ligue 1: l’arrivo di Damien Comolli accende l’interesse per i talenti francesi L’arrivo di Damien Comolli come direttore generale della Juventus ha ... tuttojuve.com

Juventus, pista Livakovic: casting portieri aperto per gennaio - La Juventus riflette sul futuro della propria porta e apre un nuovo dossier in vista del calciomercato invernale: il nome che circola negli ambienti ... europacalcio.it

BUFERA sulla Juventus: Addio a CINQUE Giocatori. E Spalletti…

Milan, l'intreccio Gatti-Ricci con la Juventus è finito prima di cominciare Il punto #MilanPress - facebook.com facebook

L'obbligo di riscatto per Lorenzo #Lucca scatta dopo il primo punto guadagnato a partire dal 3 febbraio. Il suo agente ha parlato con la #Juventus, che ha chiesto informazioni su un possibile prestito. Anche #WestHam e #Benfica stanno monitorando l' x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.