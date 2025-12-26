Juventus | Frattesi si allontana?

Le strade tra Davide Frattesi e la Juventus sembrano destinarsi a separarsi, almeno per quanto riguarda la finestra di mercato di gennaio. Il centrocampista dell’Inter, 25 anni e punto fermo della Nazionale di Luciano Spalletti, era emerso come uno dei nomi più caldi per rinforzare la mediana bianconera, ma le L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Frattesi si allontana? Leggi anche: Inter, Frattesi è un rebus: la Juventus si allontana Leggi anche: Tonali Juventus, Frattesi si allontana: l’idea David per sbloccare il colpo? Cosa filtra Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Frattesi ascolterà offerte già a gennaio: la Juve non molla, 2 opzioni sul tavolo dei Bianconeri; Frattesi-Juventus, arriva la risposta dei Nerazzurri: fissate 2 condizioni precise ai Bianconeri; Frattesi si allontana dalla Juve: ipotesi Roma; Inter Frattesi è un rebus | la Juventus si allontana. Frattesi-Juventus, suggestione che prende forma. Ma un addio all'Inter a gennaio è difficilissimo - Il nome di Davide Frattesi continua a orbitare attorno alla Juventus, anche se il presente del centrocampista resta ancora legato all’Inter. tuttojuve.com

