Juventus | addio a Maria Sole Agnelli
La Juventus piange la scomparsa di Maria Sole Agnelli, sorella di Gianni e Umberto, figura discreta ma imprescindibile nella lunga storia della Vecchia Signora. Il club bianconero, attraverso un comunicato ufficiale, ha espresso il proprio profondo cordoglio, stringendosi attorno alla famiglia Agnelli in un momento di grande dolore. Maria Sole L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
