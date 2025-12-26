Juve parla Thuram | Sono nel miglior club d’Italia Papà? E’ contento

Torino, 26 dicembre 2025 – Una tradizione di famiglia, e soprattutto in Italia. Lilian Thuram ha lasciato in dote alla Serie A due grandissimi giocatori, oggi tra le colonne portanti dei due club probabilmente più importanti del nostro campionato. Marcus Thuram segna a profusione nell’Inter, Khephren Thuram sgroppa sulle praterie di centrocampo di una Juve in risalita. Papà Lilian è oltremodo contento, lui che per anni ha difeso la Juve dagli assalti degli attaccanti avversari e invece i suoi due figli sono giocatori offensivi tra centrocampo e attacco. Il cuore di papà è molto bianconero, Khephren prova a ricalcarne le orme a Torino, mentre Marcus è perno assoluto dell’attacco interista, ma in questi casi i colori non contano perché l’affetto di un padre travalica il tifo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

