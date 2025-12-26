John Elkann il 2025? Un anno orribile | Frustrato i problemi lo attanagliano
Un 2025 assolutamente da dimenticare per John Elkann, l’erede della dinastia Agnelli. Un articolo duro ed impietoso quello scritto dall’autorevole quotidiano finanziario Financial Times che racconta tutti i guai che l’hanno investito negli ultimi dodici mesi. «Questo mese John Elkann s’è rivolto ai social media per lanciare un semplice messaggio ai tifosi della squadra di calcio italiana di cui la sua famiglia è proprietaria da oltre un secolo: «La Juventus, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita». Inizia così il lungo editoriale che il Financial Times dedicato al numero uno di Exor nonchè presidente del colosso globale dell’automotive, Stellantis che, mai come quest’anno è rimasto sotto i riflettori non solo nelle vicende di cronaca economico-finanziaria oltre che giudiziaria, ma soprattutto per le vicende che hanno riguardato il gruppo automobilistico Stellantis, la Ferrari e il gruppo editoriale Gedi, messo in vendita, oltre che per lo scontro giudiziario sull’eredità con la madre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
