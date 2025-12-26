Joao Mario via dalla Juve? Il portoghese non ha convinto appieno la dirigenza si guarda già attorno per il suo sostituto! La rivelazione

Joao Mario via dalla Juve, il terzino non ha convinto Spalletti: Comolli lavora alla cessione immediata per liberare spazio a destra. L’avventura professionale del difensore portoghese all’ombra della Mole sembra essere giunta prematuramente ai titoli di coda, complice un rendimento ben al di sotto delle aspettative iniziali. Le gerarchie stabilite da Luciano Spalletti nel corso di questi primi mesi di gestione sono state impietose e, dopo una prima parte di stagione caratterizzata da troppe incertezze e pochissimi spunti degni di nota, la dirigenza della Vecchia Signora sembra aver maturato una decisione definitiva e irreversibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

