Jean-Louis Gasset è morto | è stato allenatore di Marsiglia e Montpellier fino alla scorsa stagione
Il calcio piange la morte di Jean-Louis Gasset deceduto all'eta di 72 anni. È stato allenatore del Montpellier fino alla passata stagione e del Marsiglia nel 2024 chiudendo il suo percorso in Europa League sconfitto dall'Atalanta in semfinale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Jean-Louis Gasset è morto: è stato allenatore di Marsiglia e Montpellier fino alla scorsa stagione - È stato allenatore del Montpellier fino alla passata stagione e del Marsiglia nel 2024 chiudendo il suo percorso in Europa ... fanpage.it
LUTTO - È morto Jean-Louis Gasset, l'ex allenatore di Marsiglia e Montpellier aveva 72 anni - Era stato anche alla guida della Costa D’Avorio dal 2022 al 2024. napolimagazine.com
Marsiglia, Gasset: "Partita inspiegabile, è mancata la personalità" - Louis Gasset, tecnico del Marsiglia, interverrà in conferenza stampa per analizzare il match contro l'Atalanta. tuttomercatoweb.com
