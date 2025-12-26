Jean-Louis Gasset è morto | è stato allenatore di Marsiglia e Montpellier fino alla scorsa stagione

26 dic 2025

Il calcio piange la morte di Jean-Louis Gasset deceduto all'eta di 72 anni. È stato allenatore del Montpellier fino alla passata stagione e del Marsiglia nel 2024 chiudendo il suo percorso in Europa League sconfitto dall'Atalanta in semfinale. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

