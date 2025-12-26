Jean-Louis Gasset è morto | è stato allenatore di Marsiglia e Montpellier fino alla scorsa stagione

LUTTO - È morto Jean-Louis Gasset, l'ex allenatore di Marsiglia e Montpellier aveva 72 anni - Era stato anche alla guida della Costa D’Avorio dal 2022 al 2024. napolimagazine.com

Marsiglia, Gasset: "Partita inspiegabile, è mancata la personalità" - Louis Gasset, tecnico del Marsiglia, interverrà in conferenza stampa per analizzare il match contro l'Atalanta. tuttomercatoweb.com

