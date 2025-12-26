Italia finisce con l’auto sui binari | treni in tilt! Tutto bloccato

Nel primo pomeriggio del giorno di Natale un episodio insolito ha attirato l’attenzione di residenti e pendolari, trasformandosi rapidamente in uno dei casi più commentati sui social. Un’auto finita sui binari del treno ha generato stupore e curiosità, complice un’immagine che in poche ore ha fatto il giro della rete. L’incidente, per quanto spettacolare, non ha provocato feriti, ma ha comunque richiesto l’intervento delle autorità e il blocco temporaneo della circolazione ferroviaria. La vicenda si è verificata a Cesano Boscone, in provincia di Milano, e ha avuto conseguenze soprattutto sul traffico dei treni, fermato per consentire le operazioni di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

