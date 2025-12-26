C’è un indirizzo a Londra che, per chi mastica moda sul serio, non è mai stato solo un edificio. 5 Carlos Place, Mayfair. Ex tempio di Matches, ex salotto segreto di fashion people, buyer, stylist e brand founder in missione. Ora cambia pelle. E lo fa nel modo più elegante possibile: Issey Miyake prenderà possesso dell’intero town house a partire dal 2026. Sì, hai letto bene. Uno dei brand più visionari della moda giapponese entra in uno degli spazi più iconici del retail londinese. Cultura fashion che incontra architettura fashion. Full circle moment. Issey Miyake, Londra e Carlos Place: non è solo una location (è una mood). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Issey Miyake conquista Londra: il mitico town house di Matches diventa la nuova base del brand

Leggi anche: Apple e Issey Miyake, nuova custodia per iPhone a 250 euro

Leggi anche: iPhone Pocket: Apple e Issey Miyake ridisegnano il trasporto dello smartphone

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Issey Miyake, tra plissé ed effetto serendipity. L'intervista a Satoshi Kondo, direttore creativo del brand - facebook.com facebook

Innovare, nella moda, significa essere in continua esplorazione, tra tradizione e scoperte felici: così Satoshi Kondo ci racconta il suo percorso di direttore creativo da Issey Miyake x.com