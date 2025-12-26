Issey Miyake conquista Londra | il mitico town house di Matches diventa la nuova base del brand

C’è un indirizzo a Londra che, per chi mastica moda sul serio, non è mai stato solo un edificio. 5 Carlos Place, Mayfair. Ex tempio di Matches, ex salotto segreto di fashion people, buyer, stylist e brand founder in missione. Ora cambia pelle. E lo fa nel modo più elegante possibile: Issey Miyake prenderà possesso dell’intero town house a partire dal 2026. Sì, hai letto bene. Uno dei brand più visionari della moda giapponese entra in uno degli spazi più iconici del retail londinese. Cultura fashion che incontra architettura fashion. Full circle moment. Issey Miyake, Londra e Carlos Place: non è solo una location (è una mood). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

