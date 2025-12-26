Israele un attentatore palestinese uccide due persone in due attacchi nel nord
Due persone sono state uccise in Israele in quello che la polizia israeliana ha definito un “ attacco terroristico multi-fase ” iniziato a Beit She’an, città vicino al confine con la Cisgiordania, e terminato alla Maonot Junction vicino Afula, dove il sospetto assalitore è stato colpito. Secondo quanto riporta il Times of Israel, due pedoni sono stati uccisi e altre due persone sono state ferite dall’assalitore, che la polizia ha identificato come un palesinese della Cisgiordania. L’uomo sarebbe originario della città di Qabatiya. Stando alla ricostruzione fornita dal Times of Israel, prima l’uomo ha investito e ucciso u n pedone di 68 anni, poi ha accelerato in direzione ovest sulla Route 71 e ha accostato vicino a una stazione degli autobus, dove ha accoltellato a morte una donna di 19 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
