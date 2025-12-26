Israele palestinese uccide due persone nel nord del Paese Domiciliari al riservista che ha investito un uomo mentre pregava
(Adnkronos) – Un palestinese ha ucciso una donna e un uomo nel nord di Israele prima di essere ferito da colpi di arma da fuoco. Ad annunciarlo sono state le autorità israeliane, precisando che alla guida del suo veicolo l'assalitore ha prima investito un uomo di 68 anni a Beit Shean, quindi ha pugnalato una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Ramallah, il soldato riservista che ha investito un palestinese condannato a 5 giorni di carcere
Leggi anche: Soldato riservista israeliano investe col quad palestinese che sta pregando: il video della violenza in Cisgiordania
Resort Gaza: presentato Sunrise il progetto di Kushner e Witkoff - Le autorità sanitarie di Gaza riferiscono che i morti palestinesi, dal 7 ottobre, sono 70.925 e i feriti 171.185; Medioriente, Israele avvia un'inchiesta sul raid contro un rifugio a Gaza City; Esercito Israele: Uccisi due palestinesi in Cisgiordania; Quattordici Paesi, compresa l’Italia, condannano i nuovi insediamenti in Cisgiordania.
Israele, palestinese uccide due persone nel nord del Paese. Domiciliari al riservista che ha investito un uomo mentre pregava - In Israele un assalitore ha prima investito un uomo di 68 anni a Beit Shean, quindi ha pugnalato una giovane donna a Ein Harod ... adnkronos.com
Nord di Israele, presunto aggressore uccide due persone in tre attacchi e viene neutralizzato - Ha investito un pedone di 68 anni e accoltellato a morte una 19enne sulla strada 71; fermato vicino ad Afula mentre le autorità indagano ... laregione.ch
Israele, accoltella una donna e investe un uomo uccidendoli: arrestato palestinese - Due persone sono state uccise in un possibile attacco terroristico nel nord di Israele, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza. msn.com
NEL 2025, ISRAELE HA UCCISO OLTRE 50 BAMBINI PALESTINESI IN CISGIORDANIA Nel corso dell’ultimo anno, Israele ha ucciso almeno 54 bambini palestinesi nella sola Cisgiordania. A dirlo è un rapporto pubblicato dall'organizzazione palestinese Def - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.