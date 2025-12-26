(Adnkronos) – Un palestinese ha ucciso una donna e un uomo nel nord di Israele prima di essere ferito da colpi di arma da fuoco. Ad annunciarlo sono state le autorità israeliane, precisando che alla guida del suo veicolo l'assalitore ha prima investito un uomo di 68 anni a Beit Shean, quindi ha pugnalato una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Ramallah, il soldato riservista che ha investito un palestinese condannato a 5 giorni di carcere

Leggi anche: Soldato riservista israeliano investe col quad palestinese che sta pregando: il video della violenza in Cisgiordania

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Resort Gaza: presentato Sunrise il progetto di Kushner e Witkoff - Le autorità sanitarie di Gaza riferiscono che i morti palestinesi, dal 7 ottobre, sono 70.925 e i feriti 171.185; Medioriente, Israele avvia un'inchiesta sul raid contro un rifugio a Gaza City; Esercito Israele: Uccisi due palestinesi in Cisgiordania; Quattordici Paesi, compresa l’Italia, condannano i nuovi insediamenti in Cisgiordania.

Israele, palestinese uccide due persone nel nord del Paese. Domiciliari al riservista che ha investito un uomo mentre pregava - In Israele un assalitore ha prima investito un uomo di 68 anni a Beit Shean, quindi ha pugnalato una giovane donna a Ein Harod ... adnkronos.com