Israele investe un uomo e accoltella una donna | arrestato palestinese Katz alle Idf | Agite con forza in Cisgiordania

È di due morti e due feriti il bilancio di quello che la polizia israeliana ha definito un “ attacco terroristico multi-fase” iniziato a Beit Shèan, città vicino al confine con la Cisgiordania, e terminato alla Maonot Junction vicino Afula, dove il sospetto assalitore è stato colpito da un passante e fermato. Secondo quanto riporta il Times of Israel, due pedoni sono stati uccisi e altre due persone sono state ferite dall’assalitore, che la polizia ha identificato come un palestinese della Cisgiordania. L’uomo, di 37 anni, sarebbe originario della città di Qabatiya, vicino a Jenin. Stando alle ricostruzioni dei media israeliani, prima l’uomo ha investito e ucciso un pedone di 68 anni, poi ha accelerato in direzione ovest sulla Route 71 e ha accostato vicino a una stazione degli autobus, dove ha accoltellato a morte una donna di 19 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

