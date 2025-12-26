Isernia la protesta del sindaco | Castrataro dorme in tenda davanti all’ospedale Veneziale

Il sindaco di Isernia Piero Castrataro per protesta dormirà in tenda davanti all’ospedale Veneziale la notte tra il 26 e il 27 dicembre e le prossime notti. Si tratta di un presidio simbolico per richiamare l’attenzione sul futuro del principale presidio sanitario del capoluogo di provincia molisano che rischia tagli e accorpamenti sulla base delle imposizioni di budget del nuovo Piano Operativo sanitario. La tenda è stata allestita sul marciapiede antistante l’ospedale con il supporto degli scout Agesci. I motivi della protesta del sindaco di Isernia. “Le battaglie non si combattono solo negli uffici – ha scritto Castrataro in un post annunciando la sua decisione – ma dove il bisogno è reale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

