Iscrizioni scuola 2026 2027 | al via dal 13 gennaio la procedura Già iniziati gli Open Day negli istituti scolastici

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 20262027 si aprono il 13 gennaio e si chiudono il 14 febbraio 2026. Le famiglie possono presentare le domande per il primo e il secondo ciclo di istruzione attraverso la piattaforma Unica, accessibile con credenziali Spid, Cie, Cns o eIdas. L'articolo Iscrizioni scuola 20262027: al via dal 13 gennaio la procedura. Già iniziati gli Open Day negli istituti scolastici . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Iscrizioni scuola 2026/2027 dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. In arrivo la circolare ministeriale con tutte le indicazioni

Leggi anche: Scuola, dal 13 gennaio al 14 febbraio aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2026/2027; Scuola, iscrizioni 2026/2027: presentazione domande dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026; Iscrizioni scuola a.s. 2026-27, domande dal 13 gennaio al 14 febbraio; Iscrizioni scuola 2026/2027 dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. In arrivo la circolare ministeriale con tutte le indicazioni.

iscrizioni scuola 2026 2027Iscrizioni scuola 2026-2027, pubblicata la nota del Ministero: la guida completa - La nota del Ministero fissa date, modalità online, esclusioni e novità su orientamento, liceo del Made in Italy e filiera tecnico- skuola.net

Iscrizioni scuola 2026/2027 dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. In arrivo la circolare ministeriale con tutte le indicazioni - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, durante l'informativa sindacale, ha reso noto le date per le iscrizioni scolastiche relative all'anno scolastico 2026/2027. orizzontescuola.it

iscrizioni scuola 2026 2027Iscrizioni a.s. 2026/27, personalizzazione del modulo da parte delle scuole entro il 10 gennaio 2026 - 2026/2027, previste dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026, il Ministero ha riepilogato in una nota tutte le operazioni propedeutiche di competenza delle scuo ... tecnicadellascuola.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.