Iscrizioni scuola 2026 2027 | al via dal 13 gennaio la procedura Già iniziati gli Open Day negli istituti scolastici
Le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 20262027 si aprono il 13 gennaio e si chiudono il 14 febbraio 2026. Le famiglie possono presentare le domande per il primo e il secondo ciclo di istruzione attraverso la piattaforma Unica, accessibile con credenziali Spid, Cie, Cns o eIdas. L'articolo Iscrizioni scuola 20262027: al via dal 13 gennaio la procedura. Già iniziati gli Open Day negli istituti scolastici . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
