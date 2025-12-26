Isabelle Marciniak è morta a 18 anni a causa del linfoma di Hodgkin | tragedia nella ginnastica ritmica
Isabelle Marciniak, campionessa nazionale juniores del 2021, è morta a 18 anni. Il mondo della ginnastica ritmica piange una delle sue promesse più luminose. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Isabelle Marciniak è morta a 18 anni a causa del linfoma di Hodgkin: tragedia nella ginnastica ritmica - La ginnastica ritmica brasiliana è in lutto per la scomparsa di Isabelle Marciniak, morta a soli 18 anni dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il linfoma di Hodgkin. fanpage.it
