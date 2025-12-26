Iraq una libreria sotterranea nel cuore di Baghdad | migliaia di libri ammassati su scaffali e pavimento
Una libreria in un seminterrato nel cuore di Badghad attira gli amanti dei libri della capitale irachena. Si tratta di un locale unico nel suo genere che si trova nella famosa via Al-Mutanabi. I lettori scendono i gradini dell’edificio per trovare uno spazio pieno zeppo di libri: scaffali, scale e persino il pavimento sono ricoperti di volumi. Adnan Jaafar, preside in pensione con una grande passione per i libri e le riviste, è il proprietario di questo locale. Considera la sua attività un servizio pubblico e spera che possa consentire a persone di ogni estrazione sociale di sviluppare il proprio gusto per la lettura. 🔗 Leggi su Lapresse.it
