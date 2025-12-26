Un uomo di 44 anni originario dell’Ecuador, residente a Legnano, è morto, la sera di Natale, a Cerro Maggiore, in provincia di Milano, dopo essere stato investito da un’auto. L’uomo era di fianco alla sua bicicletta e in mezzo alla carreggiata in via Cappuccini quando è stato travolto da una Fiat Panda condotta da un 75enne. Il pensionato si è subito fermato ed è stato poi sottoposto all’alcol. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Investito in mezzo alla strada la sera di Natale, morto un 44enne nel Milanese

Leggi anche: Scende dal camion e viene investito, morto autotrasportatore 61enne nel Milanese

Leggi anche: Investito e ucciso a Cerro Maggiore: il ciclista era inginocchiato in mezzo alla strada accanto alla bici

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Incidente mortale in via Cantore: vittima investita da un camion e trascinata per diversi chilometri; Incidente mortale la sera di Natale a Cerro. Vittima ciclista investito da un’auto; Pirata della strada travolge e uccide un pedone di 76 anni: «Caccia all'uomo nelle province di Reggio Emilia e Modena»; Travolto in un cantiere Anas sul raccordo a Corciano: grave un operaio di Vasto [FOTO].

Investito in mezzo alla strada la sera di Natale, morto un 44enne nel Milanese - Un uomo di 44 anni originario dell’Ecuador, residente a Legnano, è morto, la sera di Natale, a Cerro Maggiore, in provincia di Milano , dopo essere stato ... gazzettadelsud.it

Investito e ucciso a Cerro Maggiore: il ciclista era inginocchiato in mezzo alla strada accanto alla bici - La vittima è un 45enne di Legnano originario dell'Ecuador: era vestito di nero e senza catarifrangenti. msn.com