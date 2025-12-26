Investito in mezzo alla strada la sera di Natale morto un 44enne nel Milanese
Un uomo di 44 anni originario dell’Ecuador, residente a Legnano, è morto, la sera di Natale, a Cerro Maggiore, in provincia di Milano, dopo essere stato investito da un’auto. L’uomo era di fianco alla sua bicicletta e in mezzo alla carreggiata in via Cappuccini quando è stato travolto da una Fiat Panda condotta da un 75enne. Il pensionato si è subito fermato ed è stato poi sottoposto all’alcol. 🔗 Leggi su Feedpress.me
