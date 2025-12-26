Cerro Maggiore (Milano) – Impossibile al momento capire per quale motivo si trovasse al centro della carreggiata, chinato vicino alla propria bicicletta senza alcun sistema per rendersi visibile: l’automobilista che è sopraggiunto in quel momento non ha potuto fare nulla per evitarlo, investendolo e uccidendolo. Il luogo dell’incidente. L’episodio al momento inspiegabile ha avuto come teatro via dei Cappuccini, a Cerro Maggiore, nella serata di Natale. Quando erano circa le 22, infatti, un 75enne residente a Parabiago, a bordo di una Fiat Panda si è trovato a percorre via dei Cappuccini. Improvvisamente si è trovato di fronte “qualcosa”: secondo la ricostruzione l’uomo non ha avuto neppure il tempo di reagire prima dell’impatto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Investito e ucciso a Cerro Maggiore: il ciclista era inginocchiato in mezzo alla strada accanto alla bici

Leggi anche: Tragico Natale a Cerro Maggiore: ciclista di 44 anni investito e ucciso

Leggi anche: Incidente a Codroipo (Udine), ciclista investito e ucciso: individuato pirata della strada

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tragico Natale a Cerro Maggiore: ciclista di 44 anni investito e ucciso; Tragedia a Natale, investito e ucciso in bici: morto un uomo; Ciclista travolto e ucciso a Cerro Maggiore; Tragico incidente a Cerro Maggiore: ciclista di 44 anni investito e ucciso.

Investito e ucciso a Cerro Maggiore: il ciclista era inginocchiato in mezzo alla strada accanto alla bici - L’episodio al momento inspiegabile ha avuto come teatro via dei Cappuccini,a Cerro Maggiore, nella serata di Natale. ilgiorno.it