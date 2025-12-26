Investito e ucciso a Cerro Maggiore | il ciclista era inginocchiato in mezzo alla strada accanto alla bici
Cerro Maggiore (Milano) – Impossibile al momento capire per quale motivo si trovasse al centro della carreggiata, chinato vicino alla propria bicicletta senza alcun sistema per rendersi visibile: l’automobilista che è sopraggiunto in quel momento non ha potuto fare nulla per evitarlo, investendolo e uccidendolo. Il luogo dell’incidente. L’episodio al momento inspiegabile ha avuto come teatro via dei Cappuccini, a Cerro Maggiore, nella serata di Natale. Quando erano circa le 22, infatti, un 75enne residente a Parabiago, a bordo di una Fiat Panda si è trovato a percorre via dei Cappuccini. Improvvisamente si è trovato di fronte “qualcosa”: secondo la ricostruzione l’uomo non ha avuto neppure il tempo di reagire prima dell’impatto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Tragico Natale a Cerro Maggiore: ciclista di 44 anni investito e ucciso
Leggi anche: Incidente a Codroipo (Udine), ciclista investito e ucciso: individuato pirata della strada
Tragico Natale a Cerro Maggiore: ciclista di 44 anni investito e ucciso; Tragedia a Natale, investito e ucciso in bici: morto un uomo; Ciclista travolto e ucciso a Cerro Maggiore; Tragico incidente a Cerro Maggiore: ciclista di 44 anni investito e ucciso.
Investito e ucciso a Cerro Maggiore: il ciclista era inginocchiato in mezzo alla strada accanto alla bici - L’episodio al momento inspiegabile ha avuto come teatro via dei Cappuccini,a Cerro Maggiore, nella serata di Natale. ilgiorno.it
Tragedia a Natale, investito e ucciso in bici: morto un uomo - L'incidente nella serata del 25 dicembre, nel Milanese, a Cerro Maggiore (Milano) ... milanotoday.it
Ciclista travolto e ucciso a Cerro Maggiore - Secondo le prime ricostruzioni, è stato colpito dall'auto di un 75enne ... rainews.it
La donna si è presentata questa mattina in caserma confessando ai carabinieri di essere stata lei ad investire l'uomo: "Sono fuggita perché presa dal panico", avrebbe detto LEGGI QUI https://www.palermolive.it/anziano-investito-ucciso-auto-donna-palermit - facebook.com facebook
Si è costituita la pirata della strada che martedì ha investito e ucciso un uomo di 76 anni x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.