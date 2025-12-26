Investe un rider che passa col rosso e scappa | denunciata 59enne si era resa irreperibile

La donna, una 59enne, era scappata subito dopo l'incidente, avvenuto il 12 dicembre scorso. Deve rispondere di fuga e omissione di soccorso. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

