Investe un rider che passa col rosso e scappa | denunciata 59enne si era resa irreperibile
La donna, una 59enne, era scappata subito dopo l'incidente, avvenuto il 12 dicembre scorso. Deve rispondere di fuga e omissione di soccorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Nella bauliera 120 chili di rifiuti tessili, scappa dai vigili e passa col rosso: denunciato
Leggi anche: Passa col rosso davanti alla polizia locale: scatta la confisca dell’auto (era senza patente)
Ztl a Roma, targa clonata 130 volte per passare i varchi: donna bloccata al volante dell'auto (senza patente e senza assicurazione).
Investe un rider che passa col rosso e scappa: denunciata 59enne, si era resa irreperibile - La donna, una 59enne, era scappata subito dopo l’incidente, avvenuto il 12 dicembre scorso. fanpage.it
Viale Eritrea, il rider passa in bicicletta con il semaforo rosso la Smart lo investe - Si è salvato per miracolo il 35enne afgano che è finito sul cofano della city car. msn.com
Rider passa con il rosso al semaforo e viene travolto da una Smart: fuggito il conducente dell’auto - Un 35enne che stava effettuando delle consegne a domicilio è stato travolto da una Smart in viale Eritrea a Roma ... msn.com
Lite con una donna, poi la investe con l’auto: arrestato a Milano per tentato omicidio. Secondo gli inquirenti l’uomo avrebbe atteso la vittima in strada dopo una discussione in hotel e l’avrebbe colpita volontariamente con la sua Mercedes, dandosi poi alla fuga - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.