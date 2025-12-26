Investe rider e fugge trovata la donna

16.50 E' stata individuata e denunciata dagli agenti del Gruppo Parioli della polizia locale di Roma la conducente dell'auto che il 12 dicembre ha investito un rider dandosi alla fuga senza prestare soccorso al ciclista, un cittadino afgano di 35 anni, rimasto ferito. Grazie alle telecamere di vari negozi, gli agenti sono risaliti alla targa del veicolo: la proprietaria è una donna di 59 anni,irreperibile. Ma individuato un collegamento con un parente che abita nel quartiere Trieste, dopo giorni di appostamenti, la donna è stata trovata. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Investe una donna e fugge: 36enne ferita alla testa trovata in strada, si cercano testimoni

Leggi anche: Donna investe un ciclista, fugge e si nasconde a casa di un parente

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Investe un rider che passa col rosso e scappa: denunciata 59enne, si era resa irreperibile - La donna, una 59enne, era scappata subito dopo l’incidente, avvenuto il 12 dicembre scorso. fanpage.it