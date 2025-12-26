È durata poche ore la caccia agli occupanti dell’auto pirata che ha investito e ucciso un 75enne a Leini, nel Torinese, senza fermarsi per prestare soccorso. L’incidente era avvenuto nella notte di Natale. Nelle scorse ore, una 21enne residente a Volpiano, sempre in provincia di Torino, ha bussato alla porta della caserma dei carabinieri consegnandosi. La giovane è stata denunciata. L’anziano era stato travolto sulle strisce pedonali della rotonda tra via Lombardore e via Coppi e trascinato per oltre venti metri. L’uomo era morto sul colpo. La giovane ha fornito ai militari le indicazioni per ritrovare l’auto utilizzata, una Fiat Grande Punto grigia intestata alla madre, che era stata abbandonata in una zona periferica di Leini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Investe e uccide 75enne a Leini nella notte di Natale: si costituisce 21enne

