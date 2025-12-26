Inter Women il calendario del 2026 nella Serie A femminile | subito il big match con la Juventus! Data e orari

Inter News 24 della sfida. La Divisione Calcio Femminile della FIGC ha tolto i veli al programma del nuovo anno, ufficializzando date e orari delle prime tre giornate del 2026 per la Serie A Women Athora. Per l' Inter Women, l'inizio sarà letteralmente di fuoco. La formazione guidata in panchina da Gianpiero Piovani, tecnico esperto e carismatico che sta plasmando il gruppo a sua immagine, aprirà le danze con la sfida più attesa: il "Derby d'Italia". Domenica 18 gennaio, alle ore 15.30, le nerazzurre incroceranno i tacchetti con la Juventus.

