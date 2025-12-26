Inter sarà un gennaio di fuoco con 8 gare | ecco il calendario horror

Calendario Inter. Tra la chiusura del 2025 e l’avvio del nuovo anno, l’Inter si prepara a vivere uno dei momenti più intensi della stagione. I nerazzurri saluteranno l’anno solare con la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, in programma domenica 28 dicembre alle 20:45, prima di tuffarsi in un gennaio ad altissima densità di impegni, con otto partite complessive tra Serie A e UEFA Champions League. La squadra guidata da Cristian Chivu, attualmente al comando della classifica di Serie A con 33 punti e miglior attacco del campionato, inaugurerà il 2026 davanti al proprio pubblico. Il primo appuntamento dell’anno sarà infatti a San Siro contro il Bologna di Italiano, domenica 4 gennaio in prima serata: una gara che aprirà una lunga sequenza di impegni casalinghi nel mese. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

