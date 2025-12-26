Oggi vogliamo segnalarvi una bella idea regalo. Siete a caccia di una idea regalo inter? Dai subito un’occhiata a questo prodotto: la felpa Inter girocollo è realizzata in morbido cotone 100% con costina al collo, polsini e fondo. la stampa sul retro con il crest 3D centrale celebra la tua passione per la squadra. Disponibile su Amazon.it a partire dal?:? 20 dicembre 2025 Produttore?:? F.C. Internazionale Milano S.p.A. Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Inter 3D Crest Inter Felpa Girocollo Unisex-Adulto, Prodotto Ufficiale, Collezione Esclusiva 3D Crest Felpa Girocollo Uomo, Collezione Esclusiva Target Unisex – Adulto (Pacco da 1) – idea regalo inter

Cremonese, ecco la 4^ maglia per sensibilizzare contro la solitudine; Atalanta-Inter gratis su DAZN accende il Natale: big match in diretta senza abbonamento.

La Juve per Frattesi sta cercando di capire come impostare un'eventuale trattativa con l'Inter. Detto del rifiuto per Thuram, il club bianconero sta valutando se offrire un'altra contropartita tecnica, o se offrire un prestito con un diritto di riscatto. Il calciatore ad x.com

FH – Inter e Nike, pronta maglia in stile baseball: ecco quando uscirà Nike è pronta a rilasciare una maglia speciale dell'Inter in stile baseball. A confermarlo è Footy Headlines A confermarlo è Footy Headlines, uno dei siti specializzati che anticipano le ma facebook