Inondazioni piogge torrenziali pericolo tornado | lo stato d’emergenza per il maltempo in California

Piogge torrenziali hanno innescato inondazioni improvvise e allerte per colate detritiche in molte aree della California meridionale già colpite da incendi. Pioggia e forti venti continueranno venerdì, secondo le autorità statunitensi. Spinte da un fiume atmosferico, un fenomeno meteorologico noto anche come Pineapple Express, che trasporta vapore acqueo dai tropici alle coste e causa piogge intense, si prevede che le tempeste che hanno colpito la California scaricheranno l’equivalente di diversi mesi di pioggia in pochi giorni. Inondazioni improvvise. Giovedì mattina, il National Weather Service (NWS) ha previsto che la California meridionale, inclusa Los Angeles, la seconda città più popolosa degli Stati Uniti, fosse a rischio di precipitazioni eccessive. 🔗 Leggi su Open.online

