Infortunio Conceicao il portoghese verso il forfait in vista di Pisa | da valutare due profili per affiancare Yildiz sulla trequarti Ecco chi sono

Infortunio Conceicao, il portoghese salta la sfida contro il Pisa. Spalletti valuta l’inserimento di Miretti accanto a Yildiz o l’avanzamento di McKennie. La Juventus dovrà fare a meno dell’estro di Francisco Conceicao per la delicata trasferta di domani. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’esterno portoghese non è riuscito a recuperare dai problemi fisici e non sarà a disposizione per l’ultima gara del 2025. Un’assenza pesante per lo scacchiere tattico di Luciano Spalletti, che perde uno dei suoi uomini più in forma nel dribbling e nella creazione della superiorità numerica. Tuttavia, il tecnico toscano non si è fatto trovare impreparato e sta studiando due diverse soluzioni tattiche per ridisegnare la trequarti bianconera e mantenere alta la pericolosità offensiva in vista del 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

