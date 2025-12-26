Infortunio Conceicao cosa trapela in vista del match contro il Pisa | ecco come sta l’attaccante della Juventus

26 dic 2025

Infortunio Conceicao, il portoghese ha svolto ancora lavoro differenziato alla vigilia del match. La sua presenza contro il Pisa è in forte dubbio. La marcia della Juventus verso la trasferta dell’Arena Garibaldi deve fare i conti con un’importante tegola nel reparto offensivo. Nonostante l’entusiasmo per il ritorno in gruppo di pedine fondamentali come McKennie e Bremer, Francisco Conceicao continua a preoccupare lo staff medico bianconero. L’esterno portoghese ha svolto anche nella giornata odierna un allenamento differenziato, non riuscendo a unirsi al resto dei compagni per la rifinitura tattica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

