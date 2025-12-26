Infortunio Bonny cattive notizie per l’Inter | non salta soltanto l’Atalanta! I tempi di recupero
Inter News 24 per l’attaccante francese dei nerazzurri. Si chiude nel peggiore dei modi l’anno solare per Ange-Yoan Bonny. L’attaccante francese, arrivato in estate per rinforzare il reparto avanzato dei nerazzurri, ha vissuto una settimana assolutamente da dimenticare durante la sfortunata trasferta in Arabia Saudita. Come sottolineato dall’analisi odierna di La Repubblica, il possente centravanti classe 2003 lascia il Medio Oriente portando con sé due pesanti fardelli: il rimorso tecnico per quel rigore calciato debolmente e parato durante la semifinale di Supercoppa Italiana persa contro il Bologna, e soprattutto un nuovo problema fisico che complica i piani dell’allenatore Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Infortunio Bonny, brutte notizie per Chivu: gli esami hanno evidenziato una distorsione al ginocchio. I tempi di recupero dell’attaccante francese
Leggi anche: Infortunio Bellanova, brutte notizie per l’Atalanta: gli esami hanno confermato la lesione. Ecco i tempi di recupero del giocatore della Dea
NEWS – Bremer, Diao, Noslin, Dovbyk, Borrelli, K. Sulemana, Dybala, Mina, Romagnoli: le novità.
Infortunio Bonny, brutte notizie per Chivu: gli esami hanno evidenziato una distorsione al ginocchio. I tempi di recupero dell’attaccante francese - Infortunio Bonny, il giocatore non sarà a disposizione contro l’Atalanta per una distorsione al ginocchio. calcionews24.com
Infortunio Bonny, spavento superato per l’Inter e Chivu? Fissato già il rientro dell’attaccante francese dopo il problema al ginocchio accusato in allenamento! - Infortunio Bonny, la Gazzetta dello Sport svela i tempi di recupero dell’attaccante francese. calcionews24.com
Inter, brutte notizie per Chivu: infortunio per Bonny, salta l'Atalanta - L'attaccante francese, a seguito di un evento traumatico riscontrato nell'allenamento di ieri, si sottoposto questa mattina a ... msn.com
L’infortunio di #Bonny è soltanto una distorsione, per fortuna, e non qualcosa di più grave come si era ipotizzato. Non ce l’avremo per due settimane, e per per un attimo si era pensato ad uno stop molto più lungo. Uno spavento scansato ma che allo stesso fa - facebook.com facebook
#Bonny, non solo l'infortunio #Chivu deve lavorare sulla sua testa x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.