Infortunati Roma stop per Pellegrini! L’allarme prosegue anche a Natale | forte il rischio forfait del centrocampista giallorosso nel match contro il Genoa

Infortunati Roma, l’allarme prosegue anche a Natale: stop per Pellegrini! Il centrocampista a forte il rischio forfait contro il Genoa Nel giorno di Natale arriva una notizia tutt’altro che positiva per la Roma di Gian Piero Gasperini. Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano giallorosso, è infatti a forte rischio per la sfida di lunedì 29 dicembre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

