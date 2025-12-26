Infortuni Juve, McKennie torna a disposizione per la sfida contro il Pisa. Recuperati anche Bremer e Zhegrova, mentre Cabal e Conceicao restano fermi ai box. La Juventus si prepara alla trasferta dell’Arena Garibaldi in un clima di vigilia denso di notizie dall’infermeria. Alla vigilia di Pisa-Juve, la sessione di allenamento odierna ha regalato sorrisi importanti a Luciano Spalletti, che potrà contare su pedine fondamentali per la gara di domani. La notizia più attesa riguarda Weston McKennie: il centrocampista americano è tornato in gruppo e figurerà nella lista dei convocati, pronto a dare il suo contributo dinamico in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunati Juve: novità su McKennie, Cabal, Conceicao, Zhegrova e Bremer alla vigilia di Pisa. Cos’è successo in allenamento

Leggi anche: Infortunati Juve: in tre lavorano a parte. Novità su Bremer e Zhegrova verso Pisa, cosa è successo durante l’allenamento odierno alla Continassa

Leggi anche: Infortunati Juve: anche Cabal è tornato in gruppo! Arrivano novità importanti da Vlahovic, cos’è successo in allenamento a -2 dalla Fiorentina

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

McKennie novità importanti sulle sue condizioni in vista di Pisa Juve Cosa è successo nell’allenamento di oggi alla Continassa; Pisa Juve bianconeri al lavoro per l’ultima del 2025 | novità Koopmeiners accanto a Bremer Conceicao McKennie e Cabal… Il punto verso il match di sabato.

Infortunati Juventus: l’esito degli esami per Rugani, McKennie e Conceicao! - All'indomani della vittoria arrivata contro la Roma nella 16^ giornata di Serie A, alcuni ... fantamaster.it