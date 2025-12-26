Incontrano l’ex cognata al supermercato e scoppia la rissa | lei in ospedale in due si scagliano contro la polizia
È accaduto a Catania, quando una coppia ha incontrato l'ex cognata al supermercato. La donna è finita in ospedale, un 32enne si è scagliato contro la polizia ed è stato arrestato, poi anche il padre di una 28enne ha rimediato una denuncia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
