Incontrano l’ex cognata al supermercato e scoppia la rissa | lei in ospedale in due si scagliano contro la polizia

È accaduto a Catania, quando una coppia ha incontrato l'ex cognata al supermercato. La donna è finita in ospedale, un 32enne si è scagliato contro la polizia ed è stato arrestato, poi anche il padre di una 28enne ha rimediato una denuncia.

