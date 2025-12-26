Incidente tra auto e moto | 15enne in spedale la notte di Natale
Sono le 22 di giovedì 25 dicembre, quando via Carlo Alberto dalla Chiesa a Ornago diventa lo scenario di un un incidente tra un’auto e una moto. A rimanere ferito è stato un ragazzo di 15 anni alla guida del ciclomotore.Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto l’ambulanza di Areu, l’Agenzia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
