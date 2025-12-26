Incidente stradale terrificante coinvolta l’auto scorta di Gratteri

Un grave incidente stradale ha scosso il centro di Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanzaro, nella giornata di ieri, 25 dicembre, lungo la Strada Statale 106 Jonica. Lo scontro si è verificato intorno alle 12.30, in un tratto urbano particolarmente frequentato, a ridosso di alcune attività commerciali, trasformando il giorno di Natale in un momento di forte apprensione per residenti e passanti. Secondo le prime ricostruzioni, nell’incidente è rimasto coinvolto uno dei veicoli appartenenti alla scorta del procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri. A bordo del mezzo blindato, tuttavia, non si trovava il magistrato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Incidente stradale terrificante, coinvolta l’auto scorta di Gratteri Leggi anche: Incidente in Calabria, coinvolta auto della scorta di Gratteri: tre feriti Leggi anche: Incidente sulla Ss 106 Jonica, tre feriti: coinvolta auto scorta procuratore Gratteri Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Schiacciata sotto l'auto, dopo un volo di 100 metri: giovane mamma lotta in rianimazione. Tampona un tir al casello, l'auto rimane schiacciata: ragazzo di 22 anni morto sul colpo - La vittima è il giovane Francesco Lambert, mentre le causa della tragedia sono ancora da chiarire ... today.it

