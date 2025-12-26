Incidente per l'auto della scorta di Nicola Gratteri in Calabria | tre persone ferite
La macchina della scorta del procuratore di Napoli Nicola Gratteri è rimasta coinvolta in un piccolo incidente in provincia di Catanzaro. Tre persone sono rimaste lievemente ferite. 🔗 Leggi su Fanpage.it
