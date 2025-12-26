Incidente mortale a Ceccano sabato i funerali del 18enne Alessandro Di Rita

Si svolgeranno domani, sabato 27 dicembre, i funerali di Alessandro Di Rita il 18enne deceduto in ospedale a Roma dove era stato ricoverato in gravi condizioni dopo un drammatico incidente avvenuto lo scorso fine settimana e nel quale avevano perso la vita già altre due persone.Il drammatico. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Incidente mortale a Ceccano, sabato i funerali del 18enne Alessandro Di Rita Leggi anche: Incidente mortale a Ceccano: morto anche Alessandro Di Rita Leggi anche: Incidente a Ceccano, morto anche il 18enne Alessandro Di Rita: era in condizioni disperate Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Incidente mortale a Ceccano: morto anche Alessandro Di Rita; Terza vittima per l'incidente mortale di sabato a Ceccano, nel frusinate; Ceccano, terza vittima dell'incidente: è morto al Gemelli il 18enne Alessandro Di Rita. Gli amici: «Un ragazzo d'oro»; Ceccano – Incidente mortale, le vittime sono Luigi Ferrante e Andrea Lombardi. Terza vittima per l'incidente mortale di sabato a Ceccano, nel frusinate - Tragico epilogo per l'incidente stradale verificatosi nella notte tra venerdì e sabato in Via Colle Leo. ansa.it

Incidente frontale tra auto nella notte tra Ceccano e Frosinone: due morti, Andrea Lombardi aveva 18 anni. I mezzi contro il muro di una casa - In due, Luigi Ferrante, 43 anni di Ceccano, e Andrea Lombardi, 18 anni, di Castro dei Volsci, hanno perso la ... leggo.it

Incidente a Ceccano, è morto anche Alessandro - Alessandro Di Rita è la terza vittima del tragico incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, nel quale hanno perso la vita anche Andrea Lombardi e Luigi Ferrante. ciociariaoggi.it

Incidente mortale a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia. Un uomo, mentre stava gettando alcuni rifiuti nei cassonetti, è stato investito e ucciso da un'auto pirata che si è poi data alla fuga. Al volante una donna di 43enne originaria della provincia di P - facebook.com facebook

Aurelia, incidente mortale nel giorno di Natale: motociclista di 49 anni si schianta contro il guardrail x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.