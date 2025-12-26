Incidente nel Vco la sera di Natale. Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 25 dicembre, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente sulla strada Statale 34 del lago Maggiore fra Feriolo di Baveno Fondotoce. Una delle due auto si è ribaltata.Si sono registrati feriti, ma lievi, tutti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Incidente la sera di Natale sulla Statale 34: cappottata un'auto

Leggi anche: Incidente mortale sulla statale: moto contro auto, perde la vita un uomo di 58 anni

Leggi anche: Incidente choc sulla Statale 272: auto precipita in un burrone

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Incidente la sera di Natale sulla Statale 34: cappottata un'auto; Tragico incidente a Natale, scontro frontale tra due auto: una morta; Aggressione all’alba di Natale, ragazza investita e incidente in via Torno: gli interventi del 118 tra Vigilia e 25 dicembre; Incidente tra auto e furgone sulla statale nel Milanese: morta una donna.

Incidente la sera di Natale sulla Statale 34: cappottata un'auto - Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 25 dicembre, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente sulla strada Statale 34 del lago Maggiore fra Feriolo di Baveno ... novaratoday.it