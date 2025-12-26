Incidente stradale poco dopo le 10 di oggi, 26 dicembre 2025, lungo la Tangenziale di Torino. All’altezza di Stupinigi, una persona che viaggiava da sola in direzione di Milano ha perso il controllo della propria macchina ed è finita fuori strada. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Incidente in Tangenziale: viaggia da solo e si schianta, conducente ferito e disagi al traffico

