Incidente frontale sulla Provinciale a Dizzasco | donna incastrata nell’auto è grave

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 26 dicembre, a Dizzasco, lungo la strada provinciale 13. L’allarme è scattato intorno alle 15.05 per uno scontro frontale tra due auto.Secondo le prime informazioni, sono due le persone coinvolte: una ragazza di 19 anni e una donna di 80 anni. 🔗 Leggi su Quicomo.it

