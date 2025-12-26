Incidente frontale sulla Provinciale a Dizzasco | donna incastrata nell’auto è grave
Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 26 dicembre, a Dizzasco, lungo la strada provinciale 13. L’allarme è scattato intorno alle 15.05 per uno scontro frontale tra due auto.Secondo le prime informazioni, sono due le persone coinvolte: una ragazza di 19 anni e una donna di 80 anni. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Incidente sulla Sp 13, grave un’anziana - Grave incidente stradale questo pomeriggio, attorno alle 15, sulla Provinciale 13, nel territorio comunale di Dizzasco. laprovinciadicomo.it
Dizzasco, scontro tra auto, due feriti. Soccorsi con l’elicottero - Ancora da chiarire la dinamica dello scontro, che ha coinvolto due auto. espansionetv.it
Grave incidente a Dizzasco, scontro tra due auto: ferite due donne di 19 e 81 anni - Un drammatico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 26 dicembre 2025, nel territorio comunale di Dizzasco. comozero.it
