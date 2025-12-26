Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 26 dicembre, a Dizzasco, lungo la strada provinciale 13. L’allarme è scattato intorno alle 15.05 per uno scontro frontale tra due auto.Secondo le prime informazioni, sono due le persone coinvolte: una ragazza di 19 anni e una donna di 80 anni. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Incidente frontale sulla Provinciale a Dizzasco: donna incastrata nell’auto, è grave

Leggi anche: Incidente sulla provinciale a Dizzasco: un ferito grave, elisoccorso in volo

Leggi anche: Incidente frontale tra un tir e un'auto sulla Statale 14, conducente 85enne intrappolato nell'abitacolo: è grave. Strada chiusa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Maxi incidente ad Arosio, scontro tra più auto in via Roma: sei persone coinvolte, soccorsi in codice rosso.

Incidente sulla Sp 13, grave un’anziana - Grave incidente stradale questo pomeriggio, attorno alle 15, sulla Provinciale 13, nel territorio comunale di Dizzasco. laprovinciadicomo.it