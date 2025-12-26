Un’automobile della scorta del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, è rimasta coinvolta ieri in un incidente stradale lungo la statale 106 ionica, nel centro abitato di Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanzaro. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, l’auto di scorta si sarebbe scontrata con un’altra vettura proveniente dalla direzione opposta, che avrebbe tagliato la strada svoltando a sinistra nonostante la presenza della striscia continua. L’impatto ha fatto terminare entrambe le auto contro il muretto di recinzione di un bar, coinvolgendo anche una terza macchina parcheggiata lungo la strada. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Incidente d'auto per la scorta di Gratteri. Illeso il magistrato

Leggi anche: Incidente stradale per l’auto scorta di Gratteri: cos’è successo

Leggi anche: Incidente in Calabria, coinvolta auto della scorta di Gratteri: tre feriti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Incidente in Calabria, coinvolta auto della scorta di Gratteri: tre feriti; Incidente a Santa Caterina dello Ionio: coinvolta l’auto della scorta di Nicola Gratteri; Incidente sulla Statale 106, coinvolta un’auto della scorta di Gratteri: tre feriti; Auto della scorta di Gratteri coinvolta in un incidente sulla Statale 106: tre feriti.

Incidente d'auto per la scorta di Gratteri. Illeso il magistrato - Lo scontro con un’altra vettura, avvenuto sulla statale 106 nel centro abitato di Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanz ... ilfoglio.it