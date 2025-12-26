Incidente d' auto per la scorta di Gratteri Illeso il magistrato
Un’automobile della scorta del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, è rimasta coinvolta ieri in un incidente stradale lungo la statale 106 ionica, nel centro abitato di Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanzaro. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, l’auto di scorta si sarebbe scontrata con un’altra vettura proveniente dalla direzione opposta, che avrebbe tagliato la strada svoltando a sinistra nonostante la presenza della striscia continua. L’impatto ha fatto terminare entrambe le auto contro il muretto di recinzione di un bar, coinvolgendo anche una terza macchina parcheggiata lungo la strada. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
