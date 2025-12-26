Incidente a Natale fuori strada con l' auto | Giuseppe Di Stasi muore a 18 anni feriti i due amici Tornavano dal cenone della vigilia
Finiscono con l'auto fuori strada: muore un 18enne, feriti due coetanei. Dramma nel giorno di Natale sulle strade di Puglia. È di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Auto fuori strada dopo il cenone della Vigilia: Giuseppe muore a 18 anni, feriti due coetanei
Leggi anche: L’auto esce fuori strada e si ribalta: Noemi muore a 37 anni la Vigilia di Natale. Tragedia a Villacidro
Natale drammatico nel Foggiano: incidente al rientro dalla vigilia, muore 18enne e due amici restano feriti - Incidente nel Foggiano: giovane muore e due coetanei restano feriti durante il rientro dalla vigilia di Natale. notizie.it
Incidente a San Ferdinando di Puglia, morto 18enne - Stavano tornando da Orta Nova, dove avevano trascorso la vigilia di Natale ... rainews.it
Auto fuori strada dopo il cenone della Vigilia: Giuseppe muore a 18 anni, feriti due coetanei - È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto a San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese ... fanpage.it
Trani-Boccadoro, incidente nella notte tra Natale e Santo Stefano x.com
A Casoria lo hanno ribattezzato il “miracolo di Natale”: è un incidente avvenuto il 23 dicembre, in via Pio XII, che poteva avere finanche un esito mortale. Due persone, un ragazzo e una ragazza, sono stati letteralmente sbalzati in aria da un’auto in corsa, me - facebook.com facebook
