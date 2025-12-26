Incendio in un agriturismo nel Mantovano | sette in ospedale c’è anche anche una bimba di un anno

Alle 6 di venerdì 26 dicembre a San Giorgio Bigarello, località Villanova De Bellis nel Mantovano si è sviluppato un incendio nell'agriturismo "Corte Rocca". Le fiamme: causa ancora ignota. Le fiamme si sarebbero sviluppate dalla veranda dell'agriturismo e si sono estese a tutta la struttura dove dimorano 2 famiglie che non hanno subito ferite o ustioni ma per sicurezza sono stati tutti trasporta t i al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Mantova per le inalazioni da monossido di carbonio. Nessuna è grave. Lo stabile è stato dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco che hanno impiegato tre ore per domare le fiamme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

