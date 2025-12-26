Incendio dentro l'agriturismo a Mantova | due famiglie in ospedale tra loro anche un bimbo di un anno
Coinvolte nell'incendio dell'agriturismo Corte Rocca a San Giorgio Bigarello (Mantova) due famiglie con bimbi di 1, 4 e 10 anni: sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Mantova. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Incendio in un agriturismo nel Mantovano: sette in ospedale, c'è anche anche una bimba di un anno
Incendio in un agriturismo nel Mantovano: sette in ospedale, c'è anche una bimba di un anno - Rogo alla "Corte Rocca" di San Giorgio Bigarello ora dichiarata inagibile e sotto sequestro.
Mantova, lascia sul divano il cellulare in carica e un phon: scatta un incendio che gli distrugge la casa - È successo a Castiglione delle Stiviere: appartamento devastato dopo un banale sovraccarico elettrico.
Agriturismo distrutto da un incendio, il proprietario disperato: «Una vita di lavoro in fumo» Porto Torres: le parole di Pierluigi Molino, agricoltore, allevatore e coordinatore cittadino di Forza Italia
