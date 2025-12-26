In Turchia arrestate 115 persone per legami con Isis | Pianificavano attacchi durante le feste
La Turchia afferma di aver sventato gli attacchi pianificati per gli eventi di Natale e Capodanno dopo aver arrestato più di 100 presunti membri dell’Isis. Sono state effettuate retate di massa in 124 indirizzi in tutta Istanbul, ha affermato il procuratore capo della città, durante le quali sono state sequestrate armi da fuoco, munizioni e “documenti organizzativi”. I funzionari hanno affermato che i sostenitori dell’IS hanno pianificato attivamente attacchi in tutta la Turchia questa settimana, in particolare contro i non musulmani. La polizia ha arrestato 115 sospettati, ma sono in corso le ricerche per rintracciarne altri 22, si legge in una nota ufficiale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
