La Turchia afferma di aver sventato gli attacchi pianificati per gli eventi di Natale e Capodanno dopo aver arrestato più di 100 presunti membri dell’Isis. Sono state effettuate retate di massa in 124 indirizzi in tutta Istanbul, ha affermato il procuratore capo della città, durante le quali sono state sequestrate armi da fuoco, munizioni e “documenti organizzativi”. I funzionari hanno affermato che i sostenitori dell’IS hanno pianificato attivamente attacchi in tutta la Turchia questa settimana, in particolare contro i non musulmani. La polizia ha arrestato 115 sospettati, ma sono in corso le ricerche per rintracciarne altri 22, si legge in una nota ufficiale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - In Turchia arrestate 115 persone per legami con Isis: “Pianificavano attacchi durante le feste”

Leggi anche: Blitz anti-Isis: 115 arresti in Turchia

Leggi anche: Droni in Europa: arrestate persone senza legami con i russi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Turchia, arrestate 115 persone per legami con Isis: Pianificavano attacchi durante le feste; Turchia, preparavano attacchi durante le feste: arrestati 115 presunti membri Isis; Preparavano attentati, 115 sospetti arrestati in Turchia; Arrestati a Istanbul 115 sospetti affiliati dell'Isis: pianificavano attacchi durante le feste.

TURCHIA, IN MANETTE - In vista delle festività di fine anno, le autorità turche hanno sferrato un duro colpo alla rete dello Stato Islamico. 9colonne.it